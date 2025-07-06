У Трампа отреагировали на создание Маском новой партии

Илон Маск / © скриншот с видео

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Заявление американского миллиардера Илона Маска о создании новой политической партии вызвало сдержанную реакцию в администрации Дональда Трампа. В Белом доме считают, что советы директоров компаний миллиардера могут не поддержать его политические амбиции и склонить его к возвращению в бизнес.

Такое мнение высказал Глава министерства финансов США Скотт Бессент в эфире CNN.

«Я думаю, советы директоров его компаний хотели, чтобы он вернулся руководить ими, потому что он в этом лучший. Думаю, этим советам не понравилось вчерашнее заявление, и они будут побуждать его сосредоточиться на бизнесе, а не на политике», — сказал Бессент.

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Комментируя личные разногласия с Маском во время его сотрудничества с администрацией, Бессент добавил, что предприниматель не имеет достаточной поддержки:

«Если взглянуть на опрос, Илон таким не был», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, Илон Маск заявил о создании новой политической силы, однако официального названия или платформы пока не представлено. Он ее назвал «Партией Америки».