Чи безпечно приміряти купальник на голе тіло - відповідь мікробіолога

Море / © Pixabay

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Мікробіолог Ніколас Айчер провів дослідження, яке виявило несподівано високий рівень бактерій на нових купальниках із магазинів. Його експеримент став справжнім відкриттям і пояснює, чому варто приміряти новий купальник не просто на голе тіло, а поверх одягу.

Про це пише видання What’s the Jam.

У своїх дослідах Ніколас аналізує повсякденні речі, щоб визначити, скільки мікробів на них може жити. Нещодавно він взяв проби з гігієнічних наклейок, що наклеюють на купальники в торгових точках, аби з’ясувати, які бактерії залишаються на цих виробах.

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Після того, як зразки потрапили у лабораторні умови для росту мікроорганізмів, на одній з наклейок виявилося велике скупчення бактерій роду стафілококів — звичних для людської шкіри мікробів. Інша проба показала меншу кількість колоній, але бактерії були також присутні.

Відео з результатами експерименту набрало понад 5,6 мільйона переглядів і викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі поділилися власними рекомендаціями: дехто радить купальник приміряти лише поверх одягу, інші — обов’язково прати виріб перед першим використанням.

Фахівець радить дотримуватися цих правил, аби уникнути можливого зараження шкіри шкідливими бактеріями. Примірка купальника поверх одягу та його прання допоможуть зберегти здоров’я та уникнути неприємних несподіванок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як правильно прати купальники та як часто це треба робити.

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