Что делать, когда опоздали на поезд: проводница объяснила

Что делать, когда опоздали на поезд / © t.me/UkrzalInfo

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Украинцев часто волнует вопрос: что делать, если не успел сесть на свой поезд на начальной станции?

Ситуация объяснила проводница Укрзализныци в своем ТикТок-аккаунте.

Ваш билет действителен: детали правила

По ее словам, если пассажир опоздал, он имеет право сесть в поезд на любой следующей остановке по маршруту. Главное, чтобы билет оставался действительным, то есть дата, направление и место были указаны правильно. Этот совет особенно полезен, когда билетов с вашей желаемой станции отправления нет — вы можете приобрести билет с предыдущей станции, а сесть уже на той, что вам нужна.

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Этот «лайфгак» очень порадовал пользователей соцсетей, которые шутят, что такая информация «спасает жизнь». Особенно летом, когда билеты дефицитны, а опоздания из-за пробок — обычное дело.

Итак, сохраняйте покой и не паникуйте. Лучше воспользуйтесь возможностью сесть на следующей остановке, чем потерять билет или рисковать, пытаясь заскочить в поезд в последний момент.

Напомним, украине разгар сезона отпусков, и тысячи людей активно планируют свои поездки. Неудивительно, что билеты на поезда «Укрзализныци» разлетаются мгновенно, особенно популярными направлениями. Часто мест может не быть уже через несколько минут после открытия продаж. Однако даже если на нужную дату билетов нет налицо, не стоит терять надежду. Делимся лайфгаками, как можно «поймать» нужный билет.