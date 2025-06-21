В ГПСУ предупредили о пробках на двух КПП на границе с Польшей

Пункт пропуска / © УНИАН

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На пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец» 21 июня наблюдается значительное увеличение количества пассажиров, что особенно заметно в выходные дни. Пограничники рекомендуют пользоваться другими пунктами пересечения, где меньше очередей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе

Пограничники констатируют рост трафика через КПП Львовской области на 25%, с ожиданием увеличения до 40% в ближайшие дни, особенно в выходные.

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В «Шегини» и «Краковце» на выезд из Украины сегодня стоят в очередях 65 и 80 автомобилей соответственно. К тому же в «Шегини» действуют масштабные ремонтные работы, что замедляет пропуск.

Меньшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска «Грушев», «Угринов» и «Рава-Русская», а самыми свободными остаются «Нижанковичи» и «Смильница».

За последние сутки через границу во Львовской области прошли более 46 тысяч граждан и более 9 тысяч транспортных средств.

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники призывают избегать пересечения границы в пункте пропуска «Шегини»и объясняли почему.

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