На границе с Польшей растут очереди: какие КПП наиболее загружены

Очередь на границе. / © УНИАН

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На границе Украины с Польшей ожидается существенный рост пассажиропотока из-за пунктов пропуска во Львовской области. Количество путешественников увеличится до 40% по сравнению с обычными показателями

Об этом сообщили в пресс-службе 7 пограничного Карпатского отряда.

По информации ГНСУ, «Краковец» и «Шегини» будут загружены КПП, особенно на выезд из Украины «Рава-Русская», «Грушев» и «Угринов» будут средний уровень загрузки.

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Пограничники советуют тех, кто хочет минимизировать время в пути, выбирать «Нижанковичи» и «Смольница». На этих КПП ожидается малейшая нагрузка.

"Для выезда из Украины лучше выбирать будние дни, желательно в утренние или поздно вечерние часы, когда нагрузка меньше. Для въезда в Украину выходные дни являются лучшим вариантом", - добавили в пограничном отряде.

Напомним, ранее пограничники сообщали, что на КПП с Польшей ограничит работу пункт пропуска. 8 мая на территории Корчева-Краковец начались дорожные работы. Они продлятся до середины июня 2025-го.