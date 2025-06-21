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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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114
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У ДПСУ попередили про затори на двох КПП на кордоні з Польщею

Рух на кордоні Львівщини з Польщею посилився, очікується подальше зростання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пункт пропуску

Пункт пропуску / © УНІАН

На пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» 21 червня спостерігається значне збільшення кількості пасажирів, що особливо помітно у вихідні дні. Прикордонники рекомендують користуватися іншими пунктами перетину, де менше черг.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники констатують зростання трафіку через КПП Львівської області на 25%, з очікуванням збільшення до 40% найближчими днями, особливо у вихідні.

В «Шегині» і «Краківці» на виїзд з України сьогодні стоять у чергах 65 і 80 автомобілів відповідно. До того ж у «Шегині» діють масштабні ремонтні роботи, що уповільнює пропуск.

Менше навантаження спостерігається на пунктах пропуску «Грушів», «Угринів» і «Рава-Руська», а найвільнішими залишаються «Нижанковичі» та «Смільниця».

За останню добу через кордон у Львівській області пройшли понад 46 тисяч громадян та більше 9 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники закликають уникати перетину кордону у пункті пропуску «Шегині» та пояснювали чому.

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