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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи можуть заламіновані документи стати перешкодою для виїзду з України – в ДПСУ відповіли

На час дії воєнного стану в Україні були спрощені процедури перетину кордону.

Які документи потрібні дитині

Які документи потрібні дитині

Українські прикордонники не відмовляють неповнолітнім громадянам в перетині державного кордону через заламіновані документи.

Це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі КИЇВ24.

«Інформація, яка шириться в соцмережах, що прикордонники масово відмовляють у перетині кордону дітям через те, що батьки використовують заламіноване свідоцтво про народження, це не відповідає дійсності», - каже Демченко.

За його словами, на час дії воєнного стану в Україні були спрощені процедури перетину кордону, і дитина може перетнути кордон, як за паспортним документом, так і за свідоцтвом про народження.

Окрім того, Демченко нагадав: коли дитина їде з одним з батьків, дозвіл від іншого з батьків не потрібен. Так само не потрібен дозвіл, якщо дитина їде з бабусею, дідусем, повнолітнім братом чи сестрою.

Нагадаємо, як повідомила речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда, за добу в Львівській області кордон перетнули понад 8800 транспортних засобів і 40700 громадян. Водночас переважає виїзд з України над в’їздом.

Водночас що стосується чоловіків, то навіть у випадку наявності броні, остаточне рішення щодо виїзду чоловіка за кордон ухвалює саме прикордонник. Воно увалюється безпосередньо під час перевірки документів на пункті пропуску.

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