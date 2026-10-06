Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Черепаха / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: щоб зберегти внутрішню гармонію, бажано провести цей день на самоті.

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Символ дня: черепаха.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: червона яшма, шпати, тигрове око та котяче око.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому зволікати з лікуванням не можна.

Харчування протягом дня: лікувальне голодування, піст та розвантажувальні дні покращать стан здоров’я.

Стрижка дня: стригтися слід лише в разі крайньої необхідності — будь-які процедури з волоссям сприятимуть втраті сил.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів, що ще залишилися на грядках.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах Таро, водночас дуже важливо правильно розтлумачити розклад.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають пророчими, але відображають внутрішній стан людини.

Табу дня: не можна розбивати скляний посуд і розливати воду.

Цитата дня: «У освіченої людини завжди буде більше запитань, ніж відповідей» (Гелен Келлер).

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