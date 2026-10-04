Попри посилення обстрілів українці масово не виїжджають: що показав рух на кордоні

Кордон / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Посилення російських обстрілів Києва та інших українських міст поки не спричинило помітного зростання виїзду за кордон.

Про це свідчать дані Держприкордонслужби.

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За період від 19 вересня до 2 жовтня пасажиропотік через західний кордон скоротився на 14,5% — до 536 тисяч перетинів.

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Протягом останнього тижня з України виїхали 265 тисяч людей, тоді як в’їхала 271 тисяча. Тижнем раніше ці показники становили відповідно 281 тисячу та 278 тисяч.

Таким чином, попри інтенсивні атаки РФ, потоки на в’їзд і виїзд залишаються практично збалансованими.

Коли кордон був найбільш завантажений

Найбільше людей виїжджали з України у суботу — 42 тисячі за добу. Максимальний потік на в’їзд зафіксували в неділю — 47 тисяч.

Кількість транспортних засобів, що перетнули кордон протягом тижня, залишилася на рівні 128 тисяч.

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Водночас кількість машин із гуманітарними вантажами скоротилася з 454 до 422.

Найпомітніші черги станом на вечір суботи фіксували на кордоні з Польщею. Найбільше автомобілів очікували на виїзд у пункті пропуску "Краківець". Черги також були в пунктах "Устилуг", "Грушів" та "Шегині".

На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою значного скупчення транспорту не було.

Що прогнозують щодо міграції

За оцінкою Національного банку, чистий відтік населення з України у 2026 році може становити близько 200 тисяч осіб.

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Початок чистого повернення українців НБУ прогнозує вже на 2027 рік — близько 100 тисяч людей. У 2028 році цей показник може зрости до 500 тисяч.

За даними УВКБ ООН, станом на кінець червня 2026 року в Європі перебували 5,159 млн українських біженців, а загалом у світі — 5,687 млн.

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