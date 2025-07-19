Гетманцев раскритиковал размер прожиточного минимума: что предлагает

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Установленный в Украине прожиточный минимум в размере около 3000 гривен не отражает реальных потребностей и расходов людей.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев в интервью для издания «Новости.LIVE».

Нардеп предлагает начать открытую дискуссию и создать честный расчет прожиточного минимума.

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«Мы должны честно посчитать прожиточный минимум и сказать людям: сегодня мы не можем его обеспечить, но покажем план — когда и за счет чего выйдем на этот уровень», — заявил он.

Даниил Гетманцев напомнил, что государство не имеет права платить социальные выплаты меньше, чем прожиточный минимум — это нарушение Конституции.

Нардеп заявил, что прожиточный минимум необходимо отвязать от зарплат чиновников и штрафов, сделать его реальным и постепенно достигать этого уровня за счет детенизации экономики и оптимизации расходов бюджета.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2025 год не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3 028 грн.

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