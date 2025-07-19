Гетманцев розкритикував розмір прожиткового мінімуму: що пропонує

Гаманець / © УНІАН

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Встановлений в Україні прожитковий мінімум у розмірі близько 3000 гривень не відображає реальних потреб та витрат людей.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев в інтервʼю для видання «Новини.LIVE».

Нардеп пропонує розпочати відкриту дискусію і створити чесний розрахунок прожиткового мінімуму.

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«Ми маємо чесно порахувати прожитковий мінімум. І сказати людям: сьогодні ми не можемо його забезпечити, але покажемо план — коли і за рахунок чого вийдемо на цей рівень», — заявив він.

Данило Гетманцев нагадав, що держава не має права платити соціальні виплати менші, ніж прожитковий мінімум — це порушення Конституції.

Нардеп заявив, що прожитковий мінімум необхідно відв’язати від зарплат чиновників та штрафів, зробити його реальним і поступово досягати цього рівня за рахунок детінізації економіки та оптимізації видатків бюджету.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2025 рік не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн.

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