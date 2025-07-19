Безпілотник / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 19 липня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також моніторингові канали інформують, що на Одесу рухається понад 20 російських дронів.

Загадом у Повітряному просторі України перебуває близько 60 російських безпілотників згідно з інформацією моніторингових каналів.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наразі повітряна тривога триває.

Реклама