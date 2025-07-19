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В Одесі пролунала низка вибухів
Росіяни традиційно атакують вночі українські міста безпілотниками.
У ніч проти 19 липня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!”, — йдеться у повідомленні.
Також моніторингові канали інформують, що на Одесу рухається понад 20 російських дронів.
Загадом у Повітряному просторі України перебуває близько 60 російських безпілотників згідно з інформацією моніторингових каналів.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки
Наразі повітряна тривога триває.