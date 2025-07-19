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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
246
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1 хв

В Одесі пролунала низка вибухів

Росіяни традиційно атакують вночі українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 липня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!”, — йдеться у повідомленні.

Також моніторингові канали інформують, що на Одесу рухається понад 20 російських дронів.

Загадом у Повітряному просторі України перебуває близько 60 російських безпілотників згідно з інформацією моніторингових каналів.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наразі повітряна тривога триває.

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