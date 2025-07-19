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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1011
Время на прочтение
1 мин

Мониторинговые каналы: в воздухе зафиксированы российские самолеты

Россия подняла в воздух по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродромов Оленья и Украинка, а также Ту-160 с базы Энгельс-2.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

2 Ту-95 ТС с аэродромов "Оленья" и "Украинка" летят на пусковые рубежи при поддержке Ил-78М.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

  • Один Ту-95МС из "Украинки" перелетел на "Оленью".

  • В воздухе есть Ту-160 из "Энгельс-2".

  • Также предположительно вылетел еще один Ту-95МС.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

В настоящее время воздушная тревога продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
1011
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