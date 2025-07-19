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- Украина
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Мониторинговые каналы: в воздухе зафиксированы российские самолеты
Россия подняла в воздух по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС с аэродромов Оленья и Украинка, а также Ту-160 с базы Энгельс-2.
2 Ту-95 ТС с аэродромов "Оленья" и "Украинка" летят на пусковые рубежи при поддержке Ил-78М.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Один Ту-95МС из "Украинки" перелетел на "Оленью".
В воздухе есть Ту-160 из "Энгельс-2".
Также предположительно вылетел еще один Ту-95МС.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия
В настоящее время воздушная тревога продолжается.