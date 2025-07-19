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Моніторингові канали: у повітрі зафіксовані російські літаки
Росія підняла в повітря щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів “Оленья” та “Українка”, а також Ту-160 з бази “Енгельс-2”.
2 Ту-95МС з аеродромів “Оленья” та “Українка” летять на пускові рубежі за підтримки Іл-78М.
Про це інформують моніторингові канали.
Один Ту-95МС з “Українки” перелетів на “Оленью”.
У повітрі є Ту-160 з “Енгельс-2”.
Також ймовірно вилетів ще один Ту-95МС.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки
Наразі повітряна тривога триває.