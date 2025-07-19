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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
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1 хв

Моніторингові канали: у повітрі зафіксовані російські літаки

Росія підняла в повітря щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів “Оленья” та “Українка”, а також Ту-160 з бази “Енгельс-2”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Вікіпедія

2 Ту-95МС з аеродромів “Оленья” та “Українка” летять на пускові рубежі за підтримки Іл-78М.

Про це інформують моніторингові канали.

  • Один Ту-95МС з “Українки” перелетів на “Оленью”.

  • У повітрі є Ту-160 з “Енгельс-2”.

  • Також ймовірно вилетів ще один Ту-95МС.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наразі повітряна тривога триває.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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