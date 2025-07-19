Топ-10 рек Карпат, которые стоит посетить летом

Тиса

Реклама

Украинские Карпаты — это не только горные вершины, леса и долины, но и сеть из десятков тысяч горных рек, которые придают этому региону уникальный вид. Всего в Карпатах протекает около 28 000 рек общей протяженностью более 55 000 километров, из которых 450 имеют длину более 10 км.

Об этом сообщило издание «Еспресо.Захід».

Большинство рек берут начало на горных склонах, что обеспечивает быстрое течение, чистую воду, каменистое дно, а также многочисленные водопады и пороги. Эти водотоки относятся к бассейнам Черного моря (через реки Днестр, Тиса, Прут) и Балтийского моря (через реку Сан).

Реклама

Хотя карпатские реки не используют для судоходства, здесь активно развивается водный туризм. Популярны рафтинг, каякинг, рыбалка, пешие походы, а также экотуризм в сочетании с культурными маршрутами.

1. Белый Черемош (51 км, Ивано-Франковская и Черновицкая области)

Река с многочисленными порогами и одним из самых быстрых течений в регионе (до 4,5 м/с в верховьях). Пригодна для опытных туристов, которые занимаются экстремальным рафтингом. Также здесь популярны походы в Черногору, фототуры и посещение гуцульских сел.

Белый Черемош. Фото: MSha/CC BY-SA 4.0

2. Черный Черемош (87 км, истоки в массиве Черногора)

Реклама

Уровень воды стабилен даже в июле благодаря питанию из снегов. Подходит как для новичков, так и опытных рафтеров. Также на реке организовывают рыбалку, кемпинг и туры в Верховину.

Черный Черемош. Фото: Владислав Панчак / CC BY-SA 4.0

3. Прут (272 км в пределах Украины)

Начинается на высоте 1750 м возле Говерлы. Популярна среди туристов в Яремче, в частности из-за водопада Пробий. Пригодна для рафтинга, байдарочных сплавов, а также прогулок в горах.

Прут

4. Тиса (201 км в Украине, Закарпатье)

Реклама

Самый большой левый приток Дуная. Полноводный круглый год, с участками как для новичков, так и для опытных сплавщиков. Часть реки пролегает вблизи границы, поэтому доступ к некоторым участкам ограничен. Река также известна возможностью рыбалки. Она расположена возле санаториев и замков Закарпатья.

Тиса / © Госпогранслужба Украины

5. Лимница (122 км, истоки в Горганах)

Считается одной из самых чистых рек Европы. Верховья пригодны для активного рафтинга, нижние — для спокойного семейного сплава. Здесь ловят форель и развивается экотуризм.

Лимница. Фото: Gudyma s/CC BY-SA 4.0

6. Днестр (925 км в Украине)

Реклама

Начинается в Карпатах, в Самборском районе. В среднем течении образует Днестровский каньон, одно из семи природных чудес Украины. Река подходит для каякинга, неторопливых сплавов, рыбалки и осмотра памятников археологии.

Днестр

7. Путила (43 км, Черновицкая область)

Река с умеренным течением, удобная для спокойного каякинга и экотуризма. В регионе расположены музей Юрия Федьковича и деревянная церковь без единого гвоздя.

8. Уж (133 км, Закарпатье)

Реклама

Правый приток Тисы, имеет стремительные верховья и теплую воду летом. Верхняя часть реки — для рафтинга, нижняя — для сплавов, рыбалки, отдыха возле Ужгорода.

уже / © zakarpattya.net.ua

9. Латорица (156 км, Закарпатье)

Разнообразна по течению: бурная в верховьях, спокойная ниже. Идеальна для рафтинга, каякинга и рыбалки. Туристические маршруты проходят через Мукачево, также здесь организуют винные дегустации.

Латорица. Фото: Мункач Варош/CC0

10. Стрый (232 км, истоки в Сколевских Бескидах)

Реклама

Чистая, доступная, с умеренным течением. Пригодна как для каякинга, так и отдыха с детьми (есть мелкие лагуны, удобные плесы). Рядом — туристические маршруты в Сколевские Бескиды и местные села.

Латорица. Фото: Мункач Варош/CC0

Ранее мы сообщали, сколько стоит отдохнуть в Карпатах летом 2025 года и где это можно сделать бюджетно.