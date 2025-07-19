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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На Херсонщине авто с волонтерами подорвалось на мине - подробности

трое мужчин получили травмы, но угрозы для жизни нет.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Врачи

Врачи

Вечером 18 июля в селе Велетенское Херсонской области автомобиль с волонтерами наехал на российскую мину.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

В результате взрыва трое мужчин — в возрасте 30, 32 и 57 лет — получили минно-взрывные травмы и контузии. К счастью, их состояние медики оценили как легкое. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства инцидента уточняются. В ОВА в очередной раз призвали жителей и волонтеров быть крайне осторожными, поскольку прифронтовая территория остается плотно заминированной после оккупации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсонской области в результате атаки российского дрона ранения получили 5 человек

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