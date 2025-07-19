Дочь Поляковой раскрыла правду о браке с иностранцем и чем он занимается: "Так надо было"

Маша Полякова вышла замуж

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Дочь украинской певицы Оли Поляковой впервые рассказала подробности своего замужества.

Так, Маша Полякова недавно официально узаконила отношения с гражданином США Эденом Пассарелли, с которым закрутила роман во время учебы в США. Возлюбленные встречались полгода до бракосочетания. Блогерша намекнула, что на это есть определенные причины, которые она не хочет рассекречивать. Однако сразу объяснила, что это не из-за гражданства.

В то же время дочь певицы добавила, что пока свадьбу они не играли, а только расписались. На торжественном событии не было родственников Маши, ведь, по ее словам, из ее семьи визу смогла получить только мама. Тем не менее, новоиспеченные супруги не расстраиваются, ведь планируют собрать родных на настоящей свадьбе, которую запланировали на лето следующего года.

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Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

"Эден также учится в Беркли. У нас почти все классы были вместе и так мы с ним познакомились с момента, как я приехала сюда 17 января. Мы расписались. Это не было по-приколу, но так надо было. Не скажу, почему. Официальную свадьбу планируем праздновать во Франции или где-то в Европе 3 июня следующего года. Я уже выбрала платье. Поэтому это была больше как роспись, а нормальная свадьба будет в июне. Это было спонтанно. Но я так понимаю, что так нам вдвоем будет легче. Нет, с гражданством это никак не связано", — рассказала 20-летняя Полякова в интервью Славе Демину.

Интересно, что Маша все же догадывалась о предложении, ведь знала позицию парня, который хотел жениться в юном возрасте. Более того, девушка случайно наткнулась в посылке на кольцо, поэтому заранее догадалась о предложении.

"Я знала, что он планировал мне сделать предложение. Он мне всегда говорил, что хотел жениться до 21 года, потому что у него там свои бизнесы и он учится на менеджменте артистов, вся семья его этим занимается. И он говорил: "Я понимаю, меня просто будут использовать всю мою жизнь, поэтому хотел бы жениться раньше, чтобы этого не было", — пояснила блогерша.

Напомним, недавно Оля Полякова высказалась о браке дочери и дала наставления для супругов.

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