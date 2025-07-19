Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Ночью против 19 июля армия РФ нанесла очередной удар по Украине , применив 300 ударных дронов и более 30 ракет разных. Во многих городах есть "прилеты". В Одессе один человек погиб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области. В настоящее время продолжаются спасательные работы после ударов оккупационных войск.

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В частности, в Сумах из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Кроме того, РФ совершила комбинированную атаку на Шостку.

В Одессе из-за атаки поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, среди них ребенок. Один человек погиб.

В Павлограде Днепропетровской области в результате ракетного удара поврежден жилой дом и инфраструктура.

"Благодарю всех лидеров, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в том числе дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизнь и нужное Украине уже сейчас".

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Напомним, этой ночью россияне нанесли наибольший удар по Павлограду. в Днепропетровской области. По словам местных властей, это был самый массированный удар ракетами и беспилотниками на город. Прошло без жертв, но много повреждений.

Также ночью Одесса пережила ужасную атаку дронами. Под ударом россиян оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме. В результате обстрела в городе есть пострадавшие, один человек погиб.

Кроме того, россияне атаковали Сумскую область. Шостка находилась под вражеской атакой почти четыре часа . Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, повреждения в жилом секторе.

Ночью враг атаковал дронами Киевщину. По сообщению областных властей, пострадавших среди мирного населения нет. Попадания в критическую или жилищную инфраструктуру также не зафиксированы.

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Дата публикации 21:10, 18.07.25 Количество просмотров 24 Людей бросили на произвол судьбы? На Соломенке в Киеве после обстрелов дома без крыш