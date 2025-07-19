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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Четыре часа террора: детали ночного обстрела Шостки

В результате атаки разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть повреждения в жилом секторе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В последние дни российские войска усилили свои атаки Шостки Сумской области

В последние дни российские войска усилили свои атаки Шостки на Сумщине / © Getty Images

Ночью россиян атаковали Сумскую область. Шосткинская громада находилась под вражеской атакой почти четыре часа.

О деталях сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Почти четыре часа россияне атаковали Шостку ударными БпЛА. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилищном секторе», — говорится в сообщении.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают профильные службы — идет обследование территории и ликвидация последствий ударов.

Ранее сообщалось, что россияне ударили ночью по Одессе. По последним данным, есть жертвы. Также в городе есть разрушение. На месте ударов работают спасатели.

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Дата публикации
Количество просмотров
373
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