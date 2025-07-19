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- Украина
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Четыре часа террора: детали ночного обстрела Шостки
В результате атаки разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть повреждения в жилом секторе.
Ночью россиян атаковали Сумскую область. Шосткинская громада находилась под вражеской атакой почти четыре часа.
О деталях сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«Почти четыре часа россияне атаковали Шостку ударными БпЛА. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилищном секторе», — говорится в сообщении.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте работают профильные службы — идет обследование территории и ликвидация последствий ударов.
Ранее сообщалось, что россияне ударили ночью по Одессе. По последним данным, есть жертвы. Также в городе есть разрушение. На месте ударов работают спасатели.