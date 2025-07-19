Чотири години терору: деталі нічного обстрілу Шостки

В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині / © Getty Images

Реклама

Уночі росіян атакували Сумську область. Шосткинська громада перебувала під ворожою атакою майже чотири години.

Про деталі повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Попередньо, минулося без постраждалих.

Наразі на місці працюють профільні служби — триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів.

Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили вночі по Одесі. За останніми даними, є жертви. Також у місті є руйнування. На місці ударів працюють рятувальники.