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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
457
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Чотири години терору: деталі нічного обстрілу Шостки

Унаслідок атаки зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині

В останні дні російські війська посилили свої атаки Шостки на Сумщині / © Getty Images

Уночі росіян атакували Сумську область. Шосткинська громада перебувала під ворожою атакою майже чотири години.

Про деталі повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Наразі на місці працюють профільні служби — триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів.

Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили вночі по Одесі. За останніми даними, є жертви. Також у місті є руйнування. На місці ударів працюють рятувальники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
457
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