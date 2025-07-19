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Пісочний пиріг з абрикосами: класичний рецепт
Обов'язково приготуйте ніжний та розсипчастий пісочний пиріг зі свіжими абрикосами.
Хрумке тісто і солодка начинка зі шматочками абрикос нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти:
борошно пшеничне - 250 гр;
масло вершкове - 100 гр + для змащування форми;
яйце куряче - 1 шт;
цукор - 100 гр;
вода - 50 мл;
сода харчова - 0,5 год л;
сіль.
Для начинки:
абрикоси свіжі - 350 гр;
цукор - 50 гр;
крохмаль - 10 гр.
Приготування:
У мисці з'єднайте борошно, що просіює, цукор, соду і сіль, перемішайте. Додайте м'яке вершкове масло|мастило|, воду і швидко замісіть тісто. Від загальної маси відокремте частину тесту і відправте його в морозильну камеру на 30 хвилин.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом і розподіліть частину тіста, що залишилася, по дну форми, з боків зробіть бортики і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Абрикоси помийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть кісточку та наріжте великими кубиками.
В окремій мисці змішайте цукор та крохмаль.
Шматочки абрикос викладете на тісто у формі, посипте цукром із крохмалем, потім зверху натріть замороженим тістом із морозильної камери та розрівняйте його.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин|мінути| до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, потім розріжте на шматочки.
Поради:
Абрикоси можна викласти на тісто половинками.