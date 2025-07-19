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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Пісочний пиріг з абрикосами: класичний рецепт

Обов'язково приготуйте ніжний та розсипчастий пісочний пиріг зі свіжими абрикосами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пісочний пиріг з абрикосами

Пісочний пиріг з абрикосами / © Credits

Хрумке тісто і солодка начинка зі шматочками абрикос нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 250 гр;

  • масло вершкове - 100 гр + для змащування форми;

  • яйце куряче - 1 шт;

  • цукор - 100 гр;

  • вода - 50 мл;

  • сода харчова - 0,5 год л;

  • сіль.

Для начинки:

  • абрикоси свіжі - 350 гр;

  • цукор - 50 гр;

  • крохмаль - 10 гр.

Приготування:

  1. У мисці з'єднайте борошно, що просіює, цукор, соду і сіль, перемішайте. Додайте м'яке вершкове масло|мастило|, воду і швидко замісіть тісто. Від загальної маси відокремте частину тесту і відправте його в морозильну камеру на 30 хвилин.

  2. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і розподіліть частину тіста, що залишилася, по дну форми, з боків зробіть бортики і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  3. Абрикоси помийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть кісточку та наріжте великими кубиками.

  4. В окремій мисці змішайте цукор та крохмаль.

  5. Шматочки абрикос викладете на тісто у формі, посипте цукром із крохмалем, потім зверху натріть замороженим тістом із морозильної камери та розрівняйте його.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин|мінути| до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, потім розріжте на шматочки.

Поради:

  • Абрикоси можна викласти на тісто половинками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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