Стрілянина на шахті "Вагнера" в Африці: багато загиблих

Бійці ПВК «Вагнер» / © Associated Press

Реклама

У Центральноафриканській Республіці сталася стрілянина на золотому руднику, що контролюється російською ПВК «Вагнер».

Про інцидент повідомляє ABC News.

За попередніми даними, загинуло понад 10 осіб. Як повідомляє медіа, спочатку їх змусили шукати золото в забороненій зоні, після чого застрелили.

Реклама

Офіційних коментарів від влади Центральноафриканської Республіки наразі немає. Мовчать про інцидент також представники рудника та співробітники «Вагнера».

Як відомо, від 2018 року російська компанія найманців, відома як «Вагнер», охороняє високопосадовців у Центральноафриканській Республіці, а також керує прибутковими концесіями на видобуток. Їхніх солдатів звинувачують у десятках злочинів.

Центральноафриканська Республіка, багата на природні ресурси, але охоплена етнічними конфліктами, екстремальною бідністю та нестримною корупцією, стала полем для небезпечного політичного експерименту: захоплення держави приватною компанією, що поєднує бойові дії з прибутковими комерційними інтересами, переважно видобутком золота, алмазів і деревини.

Нагадаємо, на початку червня 2025 року найманці російської ПВК «Вагнер» оголосили про те, що «завершують основну місію» в африканській країні Малі та повертаються до РФ.

Реклама