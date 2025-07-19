Австралія вже передала Україні важливу зброю: про що йдеться

Танк М1А1 Abrams / © Associated Press

Реклама

Австралія вже передала Збройним силам України першу партію обіцяних танків M1A1 Abrams.

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

На запит офіційного Києва, Австралія погодилася передати 49 танків. Україна вже отримала більшість цих машин, а постачання останньої партії відбудеться найближчими місяцями.

Реклама

«Ці модифіковані танки M1A1 Abrams забезпечать більшу вогневу міць та мобільність Збройним силам України», — сказав міністр оборонної промисловості Пет Конрой.

В австралійському уряді зазначили, що танки входять до пакета допомоги на суму 1,5 мільярда австралійських доларів (980 мільйонів доларів США), який Канберра надала Україні від моменту повномасштабного вторгнення Росії.

17 жовтня 2024 року стало відомо, що Австралія планує передати Україні 49 списаних танків M1A1 Abrams у межах нового пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів.

Згодом стало відомо, що Австралія затримує танки Abrams до України через затримку, пов’язану зі спротивом з боку США.

Реклама