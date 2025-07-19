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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
443
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Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ

© Associated Press

Вночі проти 19 липня армія РФ здійснила черговий удар по Україні, застосувавши 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних. У багатьох містах є “прильоти”. В Одесі одна людина загинула.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. Наразі тривають рятувальні роботи після ударів окупаційних військ.

Зокрема, у Сумах через обстріл пошкоджено критичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Крім того, РФ здійснила комбіновану атаку на Шостку.

В Одесі через атаку пошкоджено житловий будинок. Шість людей поранено, серед них дитина. Одна людина загинула.

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок, та інфраструктуру.

“Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз”, - наголосив глава держави.

Дата публікації
Кількість переглядів
443
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