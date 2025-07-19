Палата представників США схвалила подовження військової допомоги Україні

Конгрес США / © Associated Press

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Під час голосування Палати представників США більшість конгресменів підтримали подовження військової допомоги Україні.

Про це повідомив член Палати представників США Дон Бейкон.

353 конгресмени проголосували «за», 76 — «проти».

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Ця двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт HR4016 до Сенату, де його текст може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. Водночас у разі його підтримки Сенатом, документ буде передано на підпис президенту США.

Таким чином, у разі прийняття уряд США й надалі надаватиме військову допомогу Україні.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

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