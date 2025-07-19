Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине

Конгресс США / © Associated Press

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Во время голосования Палаты представителей США большинство конгрессменов поддержали продление военной помощи Украине.

Об этом сообщил член Палаты представителей США Дон Бэйкон.

353 конгрессмена проголосовали «за», 76 — «против».

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Эта двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект HR4016 в Сенат, где его текст может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В то же время, в случае его поддержки Сенатом, документ будет передан на подпись президенту США.

Таким образом, в случае принятия правительство США и дальше будет оказывать военную помощь Украине.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что планирует предоставить Украине оружие на «миллиарды долларов», которое закупит НАТО. Он назвал системы противовоздушной обороны Patriot среди военного оборудования, которое планируется предоставить Украине.

В то же время, Трамп отметил, что «недоволен» политикой России, которая в последнее время усилила воздушные атаки на Украину. Он сообщил, что США планируют ввести 100% вторичные пошлины, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

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