Ворог просунувся на двох напрямках: що відомо (карти)

Окупанти / © Associated Press

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Ворог просунувся на півночі Сумської області та в районі Покровська, а українські сили — на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Сумської області, за даними ISW, російські війська атакували в районах Кіндратівки, Андріївки, Юнаківки та Варачиного. Геолокаційні кадри свідчать про їхнє нещодавнє просування на північному сході від Сум. ЗСУ здійснили контратаки в районах Кіндратівки, Андріївки, а також поблизу Садків і Яблунівки.

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Ситуація на фронті. Фото: ISW

У Донецькій області, в районі Покровська, російські війська нещодавно просунулися в Лисівці. На основі геолокаційних матеріалів аналітики ISW припускають, що населений пункт міг бути захоплений.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

На півдні Донеччини українські Сили оборони просунулися біля Новопавлівки. Згідно з кадрами, оприлюдненими 18 липня, ЗСУ відбили населений пункт на південь від неї й просунулися на південний захід від Комара.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Також повідомляється про бойові дії на інших напрямках:

Курська область РФ: українські війська завдали ударів по районах Глушково і Тьоткіно.

Харківська область: 18 липня росіяни атакували в районах Вовчанська, Стариці та Зеленого, однак просування не досягли.

Куп’янський напрямок: бої тривали біля Радківки, Красного Першого, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

Лиманський напрямок: РФ атакувала поблизу Шандриголового, Коров’ячого Яру, Середнього, Нового Миру, Рідкодуба, Торського та Серебрянського лісу.

Сіверський напрямок: ворог безуспішно намагався просунутись.

Райони Часового Яру і Торецька: тривають бої поблизу Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечина, Ступочок, а також у районі Попового Яру та Щербинівки.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

На півдні війська РФ намагалися просунутися в напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, однак успіху не досягли. У Херсонській області окупанти здійснювали обмежені наступальні дії, але також безрезультатно.

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Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Нагадаємо, начальник пресслужби бригади «Форпост» підполковник Роман Коссе заявив, що російська окупаційна армія намагається взяти в кільце місто Вовчанськ на Харківщині.