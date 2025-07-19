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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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83
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Ворог просунувся на двох напрямках: що відомо (карти)

Росіяни просунулися на півночі Сумщини та в районі Покровська. Водночас ЗСУ досягли успіху під Новопавлівкою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Ворог просунувся на півночі Сумської області та в районі Покровська, а українські сили — на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На півночі Сумської області, за даними ISW, російські війська атакували в районах Кіндратівки, Андріївки, Юнаківки та Варачиного. Геолокаційні кадри свідчать про їхнє нещодавнє просування на північному сході від Сум. ЗСУ здійснили контратаки в районах Кіндратівки, Андріївки, а також поблизу Садків і Яблунівки.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

У Донецькій області, в районі Покровська, російські війська нещодавно просунулися в Лисівці. На основі геолокаційних матеріалів аналітики ISW припускають, що населений пункт міг бути захоплений.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

На півдні Донеччини українські Сили оборони просунулися біля Новопавлівки. Згідно з кадрами, оприлюдненими 18 липня, ЗСУ відбили населений пункт на південь від неї й просунулися на південний захід від Комара.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Також повідомляється про бойові дії на інших напрямках:

  • Курська область РФ: українські війська завдали ударів по районах Глушково і Тьоткіно.

  • Харківська область: 18 липня росіяни атакували в районах Вовчанська, Стариці та Зеленого, однак просування не досягли.

  • Куп’янський напрямок: бої тривали біля Радківки, Красного Першого, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

  • Лиманський напрямок: РФ атакувала поблизу Шандриголового, Коров’ячого Яру, Середнього, Нового Миру, Рідкодуба, Торського та Серебрянського лісу.

  • Сіверський напрямок: ворог безуспішно намагався просунутись.

  • Райони Часового Яру і Торецька: тривають бої поблизу Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечина, Ступочок, а також у районі Попового Яру та Щербинівки.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

На півдні війська РФ намагалися просунутися в напрямку Гуляйполя та на заході Запорізької області, однак успіху не досягли. У Херсонській області окупанти здійснювали обмежені наступальні дії, але також безрезультатно.

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Ситуація на фронті. Фото: ISW

Нагадаємо, начальник пресслужби бригади «Форпост» підполковник Роман Коссе заявив, що російська окупаційна армія намагається взяти в кільце місто Вовчанськ на Харківщині.

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