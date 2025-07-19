Враг продвинулся на двух направлениях: что известно (карты)

Оккупанты / © Associated Press

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Враг продвинулся на севере Сумской области и в районе Покровска, а украинские силы — на Новопавловском направлении.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

На севере Сумской области, по данным ISW, российские войска атаковали в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Варачино. Геолокационные кадры свидетельствуют об их недавнем продвижении на северо-востоке от Сум. ВСУ осуществили контратаки в районах Кондратовки, Андреевки, а также вблизи Садков и Яблоновки.

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Ситуация на фронте. Фото: ISW

В Донецкой области, в районе Покровска, российские войска недавно продвинулись в Лысовке. На основе геолокационных материалов аналитики ISW предполагают, что населенный пункт мог быть захвачен.

Ситуация на фронте. Фото: ISW

Ситуация на фронте. Фото: ISW

На юге Донецкой области украинские Силы обороны продвинулись возле Новопавловки. Согласно кадрам, обнародованным 18 июля, ВСУ отбили населенный пункт к югу от нее и продвинулись на юго-запад от Комара.

Ситуация на фронте. Фото: ISW

Также сообщается о боевых действиях на других направлениях:

Курская область РФ: украинские войска нанесли удары по районам Глушково и Теткино.

Харьковская область: 18 июля россияне атаковали в районах Волчанска, Старицы и Зеленого, однако продвижения не достигли.

Купянское направление: бои продолжались возле Радковки, Красного Первого, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.

Лиманское направление: РФ атаковала вблизи Шандриголово, Коровьего Яра, Среднего, Нового Мира, Редкодуба, Торского и Серебрянского леса.

Северское направление: враг безуспешно пытался продвинуться.

Районы Часового Яра и Торецка: продолжаются бои вблизи Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечина, Ступочек, а также в районе Попового Яра и Щербиновки.

Ситуация на фронте. Фото: ISW

На юге войска РФ пытались продвинуться в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области, однако успеха не достигли. В Херсонской области оккупанты осуществляли ограниченные наступательные действия, но также безрезультатно.

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Ситуация на фронте. Фото: ISW

Ситуация на фронте. Фото: ISW

Напомним, начальник пресс-службы бригады «Форпост» подполковник Роман Коссе заявил, что российская оккупационная армия пытается взять в кольцо город Волчанск на Харьковщине.