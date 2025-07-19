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Враг продвинулся на двух направлениях: что известно (карты)
Россияне продвинулись на севере Сумщины и в районе Покровска. В то же время ВСУ достигли успеха под Новопавловкой.
Враг продвинулся на севере Сумской области и в районе Покровска, а украинские силы — на Новопавловском направлении.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
На севере Сумской области, по данным ISW, российские войска атаковали в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Варачино. Геолокационные кадры свидетельствуют об их недавнем продвижении на северо-востоке от Сум. ВСУ осуществили контратаки в районах Кондратовки, Андреевки, а также вблизи Садков и Яблоновки.
В Донецкой области, в районе Покровска, российские войска недавно продвинулись в Лысовке. На основе геолокационных материалов аналитики ISW предполагают, что населенный пункт мог быть захвачен.
На юге Донецкой области украинские Силы обороны продвинулись возле Новопавловки. Согласно кадрам, обнародованным 18 июля, ВСУ отбили населенный пункт к югу от нее и продвинулись на юго-запад от Комара.
Также сообщается о боевых действиях на других направлениях:
Курская область РФ: украинские войска нанесли удары по районам Глушково и Теткино.
Харьковская область: 18 июля россияне атаковали в районах Волчанска, Старицы и Зеленого, однако продвижения не достигли.
Купянское направление: бои продолжались возле Радковки, Красного Первого, Степной Новоселовки и в направлении Песчаного.
Лиманское направление: РФ атаковала вблизи Шандриголово, Коровьего Яра, Среднего, Нового Мира, Редкодуба, Торского и Серебрянского леса.
Северское направление: враг безуспешно пытался продвинуться.
Районы Часового Яра и Торецка: продолжаются бои вблизи Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечина, Ступочек, а также в районе Попового Яра и Щербиновки.
На юге войска РФ пытались продвинуться в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области, однако успеха не достигли. В Херсонской области оккупанты осуществляли ограниченные наступательные действия, но также безрезультатно.
Напомним, начальник пресс-службы бригады «Форпост» подполковник Роман Коссе заявил, что российская оккупационная армия пытается взять в кольцо город Волчанск на Харьковщине.