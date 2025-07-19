Топ-50 интересных вещей, которыми можно заняться дома в дождливый день / © Credits

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Дождь за окном, это не только о лужах и отмененных планах. Это еще и о времени для себя, уюте и возможности остановиться. Вместо того, чтобы скучать или бесцельно листать ленты соцсетей, дождливый день можно превратить в настоящий праздник для тела, души, семьи или творчества, об этом рассказало издание Real Simple.

Выбирайте идеи под настроение, комбинируйте, добавляйте свои и пусть ни один дождь не испортит ваше настроение.

TikTok тренды. Исследуйте новый танец, кулинарный лайфхак или домашний декор с TikTok. Вы можете найти вдохновение. Доска желаний. Создайте мудборд, например, с будущим путешествием, обновлением интерьера или цели на год. Визуализация работает. Настольные игры — классика не стареет. «Монополия», «Алиас», «Dixit» или современные настолки — отличный способ объединить семью. Приготовьте что-то сложнее, чем обычно. Попробуйте испечь хлеб на закваске, французский киш или торт. Используйте дождливый день для гастрономических экспериментов. «День наоборот»: завтрак на ужин, пижамы вместо дневной одежды, десерт перед главным блюдом — почему бы и нет. Проведите день в пижаме, максимальный уют с кофе, книгой или фильмом под пледом. PowerPoint вечеринка. Каждый создает веселые слайды на забавную тему. Семейное талант-шоу Пусть каждый покажет свой талант, даже если это быстрое писание сообщений или декорирование печенья. Время для любимцев: поиграйте с котом, сделайте новую игрушку для собаки или приготовьте домашние вкусности. Десерт на ужин. Шоколадный торт, мороженое или выпечка, иногда можно нарушить правила. Обновите интерьер без затрат. Передвиньте мебель, замените декор, покрасьте старые рамы. Кулинарное шоу. Готовьте из того, что найдется в холодильнике. Стилистическая игра с гардеробом. Создайте новые образы, сделайте ревизию вещей. Изучайте новое. Язык, какой-то инструмент, шитье или декоративное искусство. Медитация под дождь. Просто сидите, дышите и слушайте звук дождя. Абсолютная гармония. Танцевальная вечеринка дома. Отпустите стресс и танцуйте, даже в одиночестве. Маникюри нейларт. Дождливый день, это хороший повод побаловать руки. Погрузитесь в детективную историю. Книга, сериал или игра «раскрой преступление». Соберите пазл. Развивает концентрацию и успокаивает. Сделайте подарок для близких. Рукописная открытка, письмо или сувенир. Апсайклинг Подарите вторую жизнь вещам (банки — в кашпо, футболки — в сумку). Посадите растение из косточки. Авокадо, лимон или зеленый лук. Смотрите трансляции или каналы о животных. Это умиляет. Физическая активность дома. Игра «пол — это скамейка». Постройте что-то. Крепость из одеял, LEGO, карточная башня. Вздремните без чувства вины. Сон- это терапия. Уютный книжный час. Классика, новинки или детские сказки для чтения вслух. Видеовстреча с друзьями. Кофе через Zoom или игра онлайн. Домашний ресторан. Придумайте меню, оформите его на бумаге, сервируйте красиво стол. Кладовой квест для детей. Загадки, подсказки, «клад» в конце. Сделайте домашнюю пенную ванну с медом, яйцом и эфирными маслами. Создайте семейную кулинарную книгу. Рецепты, фото, подписи, она станет семейной реликвией. Лагерь прямо в гостиной. Одеяла, фонарики и даже «костер» из светодиодов. Игры без реквизита, история из одного слова или рифмовки. Домашняя маска или спрей для волос. Кокосовое масло восстановит блеск. Печенье как в детстве. Сделайте шоколадное, овсяное или имбирное. Тематический киномарафон. Романтика, приключения, фильмы детства. Конкурсы с попкорном или маршмеллоу. Весело и немного безумно. Аристократическое чаепитие. Фарфор, печенье, изысканные жесты. Почините старую одежду. Пришить пуговицу или залатать дырку можно даже с музыкой. Домашний скраб для тела. Кофе, мед, овес — кожа скажет «спасибо». Нарисуйте город мечты. Дети могут создать свой мегаполис на рулоне бумаги. Освойте коктейльную классику. Маргарита, мохитоили безалкогольный лимонад. Спланируйте путешествие мечты, создайте маршрут, бюджет и список достопримечательностей. Турнир по видеоиграм. Соревнования на приставке или онлайн-игры с друзьями. Раскраски для взрослых. Антистресс, который не требует слов. Лепите пластилин или делайте слайм. Приятная тактильная терапия. Декластеринг — порядок в одной зоне, например, разобрать ящик или полку. Интернет-шопинг без затрат. Составьте письмо-желание, сохраните понравившееся. Обновите семейные фото, распечатайте новые или сделайте новые фото на цифровую камеру.

Дождь — это не приговор, а шанс остановиться, побыть дома, насладиться маленькими радостями, которые часто откладываются «на потом». Выберите из этого списка несколько дел именно для себя и позвольте себе тот самый теплый, неспешный день.

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