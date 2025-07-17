Жил среди собак и общался лаем: в Таиланде нашли маленького мальчика-"маугли"

Маленькому мальчику в Аиланде помогли выжить собаки

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В лесу на севере Таиланда нашли восьмилетнего мальчика, которого, по всем признакам, вырастили собаки. Власти провинции Уттарадит сообщили, что животные помогали ребенку выжить в течение многих лет.

Об этом пишет Bild.

Жизнь в изоляции и наркотическом притоне

Как отмечает The Economic Times, все это время мальчик жил в полуразрушенной хижине со своей матерью и братом. Его мать страдает тяжелой наркотической зависимостью и ежедневно попрошайничает в храмах, оставляя сына самого.

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По информации Punch Newspapers, мать и брат мальчика оба получили положительные результаты тестов на наркотики. Соседи также рассказали, что семья была изолирована от общины, а у мальчика не было контакта с другими детьми. Учительница местной школы назвала дом, где они жили, «красной зоной для наркотиков».

Поиск и спасение

После сообщений местных жителей, благотворительная организация по защите детей и подростков заинтересовалась судьбой мальчика. Ее руководительница Павина Хонгсакул обратилась в полицию. Как сообщает Gulf News, в конце июня в хижине на сваях в лесу провели обыск под руководством Павины Хонгсакул с участием Министерства образования Таиланда и полиции Лап Лаэ. Мальчика нашли среди шести собак.

По словам очевидцев, во время спасения мальчик вел себя как собака — лаял и ползал на четверых.

«Он не говорил — только лаял. Это было ужасное зрелище», — подтвердила Павина Хонгсакул.

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Местные жители рассказали, что никто не хотел, чтобы другие дети даже приближались к этому мальчику, поэтому он все больше сближался с собаками и перенимал их поведение.

Шанс на новую жизнь

Сейчас мальчик, которого власти Таиланда официально называют только «А» по юридическим причинам, перемещен в местное детское убежище. Ребенок не посещал школу более двух лет, хотя его мать получала государственную субсидию на образование в размере 400 батов.

Мы будем продолжать наблюдать за ним и делать все возможное, чтобы он получил все необходимое. У него есть шанс на хорошую жизнь», — пообещана Павина Хонгсакул.

Напомним, в Таиланде буддийские монахи стали жертвами соблазна и шантажа. Полиция арестовала женщину, которая якобы подбивала монахов на интимные отношения, а затем потребовала огромные суммы денег за молчание.

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