Интим под обстрелами: как работает секс-индустрия в прифронтовых городах

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В прифронтовых городах вблизи передовой пользуется популярностью секс-индустрия.

Об этом говорится в пространном материале издания «Вчасно» со ссылкой на анонимные рассказы женщин, предоставляющих эти услуги и их клиентов.

В каких городах Донбасса работают

Виктория предоставляет интимные услуги за деньги вот уже три года. Приезжает в Константиновку — город, который оккупанты ежедневно разносят дронами и авиабомбами — в «командировки» на две-три недели.

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«Я из Хмельницкого, сейчас живу в Киеве и приезжаю сюда. Каждые два месяца бываю здесь по 2-3 недели, потом уезжаю домой и возвращаюсь снова. Случается, что приходится вырываться внепланово. Ребята спрашивают, ищут нас. Поэтому мы приезжаем. Так многие делают — живут в другом месте, а здесь работают. Денег хватает, клиентов тоже. Есть и постоянные, бывают разовые. У моей знакомой вообще есть три „постоянника“, которые покрывают все ее расходы. То есть, вариантов, как работать, много», — рассказывает Виктория.

Девушка рассказывает, что она и ее коллеги достаются поездами или машинами в Донецкую область. Дальше уже едут кто-куда: в Славянск, Краматорск или Доброполье. В прифронтовых городах арендуют квартиры, где и оказывают сексуальные услуги.

Девушки говорят, что больше боятся «облав» полиции, чем изнасилование от клиентов.

Вместе с тем, говорит другая секс-работница, ее коллег уже нет в Покровске — по крайней мере, среди тех, кто туда ездил или время от времени жил во время «работы».

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Никто никого не принуждает

Девушки рассказывают, что все моменты обсуждают с клиентами заранее. Поэтому случаев, что мужчины переламывали или заставляли секс-работниц делать то, чего они не хотели, не было.

«Когда девушку приглашают — все моменты сразу проговаривают: оплату, контрацепцию, вид секса, который хочет получить клиент. И случаев, когда девушек переламывали или заставляли, не было. Мы работаем с девушками, спрашиваем у них, оказываем юридические услуги. И таких проблем у них не бывает — в том числе и потому, что подобные проблемы не нужны самим мужчинам. Если он может заказать такие услуги, то зачем им сразу запятнать свой номер и себя? — рассказывает параюрист Наталья Зеленина из Краматорска.

Секс-работницы Наталья и Екатерина утверждают, что распространенный стереотип по поводу того, что они никому не могут отказать, ушел в небытие вместе с 90-ми годами.

По их словам, во время предоставления интимных услуг за деньги женщины могут получать и удовольствие, хоть и не всегда. Однако насилие не допустимо — для этого они носят с собой перечные баллончики и установлен экстренный номер — либо подруги, либо полиции.

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«Мы — не секс-куклы. Наши желания тоже учитываются. Тем более, мужчинам наоборот интереснее, когда они знают, что мне приятно, а не я терплю какие-то действия. Кому-то можно просто подсказать, кто наоборот сам интересуется, как сделать приятно и мне», — отмечает Наталья.

«Трасса» — в прошлом

По ее словам, гораздо хуже ситуация у девушек, которые «работают» на трассе. Они ищут проезжающих мимо мужчин, поэтому не остается даже номера телефона клиента. Привлечь к ответственности обидчиков таких работниц будет сложно. Однако сейчас, в отличие от 1990-х годов, секс-работниц на трассе в разы меньше.

«Таких секс-работниц по всей Донецкой области — единицы. Почти все девочки работают через сайт или личные страницы. И, конечно, они всегда на связи с людьми, которые следят, где эта девушка, кто с ней, чтобы все было безопасно», — рассказывает Наталья Зеленина.

Действительно ли женщины с прифронтовых территорий массово «бросаются» в проституцию от безработицы

«Кто-то писал, что в прифронтовой зоне женщины от безнадежности занимаются проституцией. Поэтому или у меня другой Донбасс, или там речь о других прифронтовых зонах. Ведь здесь есть чем заняться, по меньшей мере, сдавать кухню, собачью буду, дом или комнату. Это стоит здесь безумных денег. Там, где жила я, за эти годы видела много. Но безнадежности и принуждения девушек к сексу нет. Эскортниц, приезжающих на дорогих машинах, дорого одетых, с макияжем и т.п. — множество. И, кстати, клиентуру они не всю берут, а очень перебирают», — рассказывает военнослужащая Лада.

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Лада отмечает, что иногда подобные встречи помогают ее побратимам «не акцентироваться» на девушках, которые служат рядом с ними.

Сколько стоят секс-услуги

В издании выяснили, что в прифронтовых городах средняя стоимость оральных секс-услуг — от 1000 до 3000 гривен и больше, так называемой «классики» — от 4-5 тысяч. Вместе с тем, если оплата почасовая, то стоимость такого удовольствия может достигать 15-20 тысяч в час.

Существуют как более дорогие, так и более «бюджетные» услуги — например, если работница оказывает услуги условно в автомобиле, у себя дома или выезжает к клиентам. Другие услуги или прихоти (в частности, переодевание или пожелания по одежде, использование отдельных девайсов и т.п.) оплачиваются отдельно.

Что говорят юристы

Правозащитник Михаил Шумлянский предупреждает, что секс-индустрия до сих пор криминальна и опасна.

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«Я имел дело со многими женщинами, которым отказали в возбуждении уголовного или административного правонарушения по разным статьям. Попытка изнасилования, ограбления. Физическое насилие лишь часть того, что они переживают, пока секс-услуги не декриминализировали. В конце концов даже экономическое насилие они переживают часто», — говорит эксперт.

Ранее мы писали, что проститутки со всей РФ едут «на заработки» на оккупированные территории.