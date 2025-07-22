Курс валют на 23 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил валютный курс 23 июля. / © unsplash.com

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Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 23 июля. Доллар потерял в цене еще 5 коп. Евро прибавило 7 коп. Злотый – уменьшился на 2 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,76 (-5 коп.)

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Курс евро

1 евро - 48,86 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,47 (-2 коп.)

Как сообщалось, в Украине подарки могут облагаться налогом. Все зависит от суммы и того, от кого вы их получили. Однако есть исключения, позволяющие не платить ни копейки. Согласно Налоговому кодексу, украинцы не должны платить налоги с подарков, если их стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 997 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!