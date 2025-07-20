Стоимость топлива на АЗС может резко вырасти: эксперт назвал причину

АЗС / © pixabay.com

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В случае введения анонсированных президентом США Дональдом Трампом жестких ограничений против российской нефти в начале сентября ее стоимость на мировом рынке резко возрастет. Это скажется и на стоимости топлива на украинских АЗС.

Такое мнение высказал топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам из-за отсутствия российской нефти на мировом рынке временно возникнет дефицит, что приведет к росту цен.

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Эксперт предполагает, что в связи с этим цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз — на 5 грн/литр.

Дмитрий Леушкин прогнозирует, что при таком сценарии цены будут оставаться высокими как минимум до конца текущего года.

Эксперт отметил, что сразу заместить на мировом рынке российские баррели невозможно, учитывая то, что Саудовская Аравия, которая могла бы потенциально быстро увеличить добычу нефти, уже задействовала дополнительные скважины, а другому крупному поставщику «черного золота» — США — для существенного увеличения добычи нефти нужен год.

«У Штатов потенциал долгоиграющий. Бурить [скважину] для добычи сланца — это долго. Это не так, как у саудов — открыли кран и нефть побежала. В США это все дольше. Добыча будет расти постепенно, в течение года», — подчеркнул Леушкин.

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Эксперт добавил, что надеяться на снижение стоимости топлива в Украине даже после стабилизации цен на нефть не стоит, поскольку 1 января 2026 года растет акциз.

Напомним, введенный в последнем пакете санкций ЕС ценовой лимит на российскую нефть приведет к тому, что государство-агрессор уже к концу 2025 года потеряет от 15 до 30 миллиардов долларов.