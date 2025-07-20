Украина переходит к "плану Б" в войне с Россией - генерал раскрыл детали

Николай Маломуж / © Сайт президента Украины

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Украина переходит к альтернативной стратегии в войне с Россией, которая предусматривает поставки современного вооружения и усиление санкционного давления на Кремль.

Об этом рассказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломужв эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, первоначальный план, который базировался на договоренностях между США и РФ, оказался неэффективным из-за отсутствия желания Путина вести переговоры. «Только жесткое давление и выполнение условий по оккупации могут заставить Кремль уступить», — подчеркнул Маломуж.

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«План Б» предусматривает активные поставки Украине новейших видов оружия, включая ракетные системы HIMARS, ATACMS, Patriot, высокоточные боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы пятого-шестого поколения и кассетные боеприпасы, которые значительно усилят обороноспособность.

Маломуж также рассказал об усилении сотрудничества Украины с НАТО и Евросоюзом в сфере совместного производства оружия. По его словам, это поможет создать на фронте патовую ситуацию, когда Россия не сможет добиться победы.

Отдельно генерал отметил, что США дали Кремлю 50 дней для начала переговоров. Если этого не произойдет, США введут жесткие вторичные санкции, которые ослабят позиции России на мировом рынке, заставив даже Китай и Индию влиять на Кремль.

Также в плане «Б» предусмотрены санкции против Путина и его окружения, а в долгосрочной перспективе — новая глобальная договоренность о мировом порядке без войны.

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«Эти шаги не только создадут патовую ситуацию, но и лишат Путина шансов на победу. Мы будем освобождать нашу землю благодаря новейшему вооружению», — подытожил Маломуж.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Российской Федерации в очередной раз озвучили собственные условия для мирного решения в Украине