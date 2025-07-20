Україна переходить до “плану Б” у війні з Росією - деталі

Микола Маломуж / © Сайт президента України

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Україна переходить до альтернативної стратегії у війні з Росією, яка передбачає постачання сучасного озброєння та посилення санкційного тиску на Кремль.

Про це розповів генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломужв ефірі телеканалу FREEДOM.

За словами експерта, початковий план, який базувався на домовленостях між США і РФ, виявився неефективним через відсутність бажання Путіна вести переговори. «Тільки жорсткий тиск і виконання умов щодо окупації можуть змусити Кремль поступитись», — наголосив Маломуж.

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«План Б» передбачає активне постачання Україні новітніх видів зброї, включно з ракетними системами HIMARS, ATACMS, Patriot, високоточними боєприпасами, системами радіоелектронної боротьби п’ятого-шостого покоління та касетними боєприпасами, які значно підсилять обороноздатність.

Маломуж також розповів про посилення співпраці України з НАТО і Євросоюзом у сфері спільного виробництва зброї. За його словами, це допоможе створити на фронті патову ситуацію, коли Росія не зможе домогтися перемоги.

Окремо генерал зазначив, що США дали Кремлю 50 днів для початку переговорів. Якщо цього не станеться, США запровадять жорсткі вторинні санкції, які послаблять позиції Росії на світовому ринку, змусивши навіть Китай і Індію впливати на Кремль.

Також у плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення, а в довгостроковій перспективі — нова глобальна домовленість про світовий порядок без війни.

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«Ці кроки не тільки створять патову ситуацію, а й позбавлять Путіна шансів на перемогу. Ми будемо звільняти нашу землю завдяки новітньому озброєнню», — підсумував Маломуж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Російській Федерації вкотре озвучили власні умови для мирного рішення в Україні.