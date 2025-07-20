У ЗСУ після 60: кого можуть призвати добровільно, і за яких умов

Мобілізація в Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Попри загальний граничний вік для служби, українські чоловіки після 60 років можуть залишитися в армії або долучитися до ЗСУ добровільно. Це стало можливим завдяки змінам до законодавства в умовах повномасштабної війни.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Антон Маринич.

Зазвичай після досягнення 60-річного віку громадяни виключаються з військового обліку. Проте нові норми дають змогу залишатися на службі ще до 5 років, якщо військовослужбовець сам цього хоче. Для цього він має бути визнаний придатним за станом здоров’я, мати відповідну кваліфікацію та досвід.

Реклама

Крім того, чоловіки, які вже не підлягають мобілізації, можуть добровільно підписати контракт із ЗСУ після 60 років.

“Залишитися в армії після 60 дозволяється лише тим, хто має високу професійну підготовку, практичний досвід і визнаний ВЛК придатним до служби”, — зазначив Маринич.

Який граничний вік у військових

Вік, до якого військовослужбовець може перебувати в армії, залежить від звання:

Рядові, сержанти, старшини, молодші та старші офіцери — до 60 років;

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

У запасі також діє віковий поділ за розрядами:

Реклама

Рядовий склад — перший розряд до 35 років, другий — до 60;

Молодші офіцери — перший розряд до 45, другий — до 60;

Старші офіцери — перший розряд до 50 або 55, другий — до 60 або 65 років.

Нагадаємо, раніше український парламент підтримав пропозицію дозволити мобілізацію добровольців віком понад 60 років.

Ухвалений Радою законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово-лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу.