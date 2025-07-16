Військова служба для чоловіків 60+: Рада ухвалила закон

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який надає можливість особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

«Це — можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає — лише вмотивовані, професійні добровольці», — наголосив він.

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Що передбачено законом

Ухвалений Радою законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово-лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу.

Такі контрактники можуть обіймати небойові посади:

у рядовому, сержантському або старшинському складі;

у молодшому чи старшому офіцерському складі — за умови, що особа звільнилася з військової служби після 1 січня 2015 року.

Особливості контракту:

строк служби — 1 рік з можливістю повторного укладання;

для офіцерів 60+ — обовʼязкове погодження кандидатури з Генштабом ЗСУ;

встановлюється випробувальний термін на 2 місяці. В разі його непроходження контракт розривається.

Наразі закон дозволяє мобілізовувати військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

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Нагадаємо, раніше військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї, мотивуючи це тим, що люди після 50 не такі витривалі і їм складніше навчатися нових технологій.