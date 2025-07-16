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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Військова служба для чоловіків 60+: Рада ухвалила закон

Український парламент підтримав пропозицію дозволити мобілізацію добровольців віком понад 60 років.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який надає можливість особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

«Це — можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає — лише вмотивовані, професійні добровольці», — наголосив він.

Що передбачено законом

Ухвалений Радою законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану громадяни від 60 років, які пройдуть військово-лікарську комісію та отримають згоду командира частини, зможуть добровільно підписати контракт на службу.

Такі контрактники можуть обіймати небойові посади:

  • у рядовому, сержантському або старшинському складі;

  • у молодшому чи старшому офіцерському складі — за умови, що особа звільнилася з військової служби після 1 січня 2015 року.

Особливості контракту:

  • строк служби — 1 рік з можливістю повторного укладання;

  • для офіцерів 60+ — обовʼязкове погодження кандидатури з Генштабом ЗСУ;

  • встановлюється випробувальний термін на 2 місяці. В разі його непроходження контракт розривається.

Наразі закон дозволяє мобілізовувати військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов виступив проти цієї ідеї, мотивуючи це тим, що люди після 50 не такі витривалі і їм складніше навчатися нових технологій.

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