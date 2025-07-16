Военная служба для мужчин 60+: Рада приняла закон

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект №13229, который предоставляет возможность лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко.

«Это — возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях. Принуждения нет — только мотивированные, профессиональные добровольцы», — подчеркнул он.

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Что предусмотрено законом

Принятый Радой законопроект предусматривает, что во время действия военного положения граждане от 60 лет, которые пройдут военно-врачебную комиссию и получат согласие командира части, смогут добровольно подписать контракт на службу.

Такие контрактники могут занимать небоевые должности:

в рядовом, сержантском или старшинском составе;

в младшем или старшем офицерском составе — при условии, что лицо уволилось с военной службы после 1 января 2015 года.

Особенности контракта:

срок службы — 1 год с возможностью повторного заключения;

для офицеров 60+ — обязательное согласование кандидатуры с Генштабом ВСУ;

устанавливается испытательный срок на 2 месяца, в случае его непрохождения контракт расторгается.

Сейчас закон позволяет мобилизовать военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.

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Напомним, ранее военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов выступил против этой идеи, мотивируя это тем, что люди после 50 не такие выносливые и им сложнее обучаться новым технологиям.