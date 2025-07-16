Аппендицит: 9 симптомов, которые нельзя игнорировать / © Credits

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В своей статье издание Tua Saúde рассказали о 9 симптомах аппендицита, на которые стоит обратить внимание взрослым, родителям и даже беременным женщинам, а также объяснило, как эти симптомы проявляются в разных возрастных и физиологических состояниях, когда бежать к врачу и почему задержка может быть фатальной.

Аппендицит — это воспаление аппендикса (червеобразного отростка), небольшого органа, который отходит от толстого кишечника. Воспаление может быть острым или хроническим, но в большинстве случаев требует неотложной операции.

Симптомы

Боль в нижней правой части живота . Это — классический симптом. Сначала боль может начаться возле пупка или вверху живота, но постепенно «спускается» в правый бок. Усиливается при ходьбе, кашле, надавливании. Врачи называют эту боль «перемещенной», она начинается в центре, а затем локализуется.

Потеря аппетита. Даже если вы обычно «едите за двоих», при аппендиците пропадает желание есть. Это связано с интоксикацией организма и болью, которая влияет на желудочно-кишечный тракт.

Тошнота и рвота. Они возникают почти одновременно с болью. Причина — нарушение работы кишечника из-за воспаления. У детей эти симптомы часто проявляются ярче, чем у взрослых.

Понос или запор. Это не обязательный симптом, но часто сопровождает аппендицит, особенно когда аппендикс расположен в тазовой области. Тогда возможно раздражение прямой кишки, а это вызывает нарушение стула.

Невозможность «отпустить газы» Это тревожный признак. Если газы не отходят, а живот распирает, это свидетельствует о нарушении перистальтики кишечника, возможна непроходимость, которую провоцирует аппендицит.

Вздутие живота. Газ и запоры вызывают неприятное вздутие. Живот может быть визуально асимметричным или напряженным при пальпации.

Повышение температуры. В начале легкое, до 37,5-38°C. Позже температура может подниматься выше, это сигнал о распространении инфекции. Если появляются озноб или дрожь, это уже очень серьезно.

Боль или трудности при мочеиспускании. Это нечастый, но возможный симптом, особенно если аппендикс прилегает к мочевому пузырю или мочеточнику. Возникает дискомфорт внизу живота во время похода в туалет.

Общее плохое самочувствие. Вялость, раздражительность, потеря энергии — признаки общей интоксикации организма. Человеку трудно сконцентрироваться, даже говорить может быть сложно.

Симптомы аппендицита у детей

У детей все происходит быстрее и интенсивнее:

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Боль появляется внезапно, иногда с рвотой и температурой.

Живот может быть очень чувствительным к прикосновению, ребенок плачет или кричит при нажатии.

Часто случается диарея или отсутствие аппетита.

У детей аппендикс быстрее разрывается, потому что брюшная стенка тоньше. Поэтому нельзя ждать и немедленно обращайтесь к врачу.

Аппендицит во время беременности

У беременных женщин диагностика затруднена, ведь:

Матка сдвигает аппендикс, поэтому боль может быть выше привычного места.

Симптомы могут напоминать тонус матки или даже схватки.

Часто проявляются тошнота, усталость, слабость, которые и так присущи беременности.

Особенно опасен аппендицит во II триместре — это может угрожать не только маме, но и плоду.

Хронический аппендицит

Существует форма, при которой аппендицит не дает острой клиники, но вызывает периодические боли, тошноту, дискомфорт в течение месяцев или даже лет. Ее часто путают с синдромом раздраженного кишечника или гастритом. Диагностика возможна только после КТ, УЗИ или лапароскопии.

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Когда обращаться к врачу

Вы или ваш ребенок должны обратиться немедленно к врачу, если возникают:

Возрастающая боль в животе

Температура более 38°C

Тошнота и рвота

Вздутие, запор, отсутствие газов

Слабость, озноб, озноб

Это может быть признаком перфорации аппендикса, когда его стенка разрывается и содержимое кишечника попадает в брюшную полость и вызывает перитонит — опасное для жизни осложнение.

Что делать

Не принимайте обезболивающие, пока не установлен диагноз, они маскируют симптомы.

Не прикладывайте тепло к животу, это может ускорить воспаление.

Немедленно обращайтесь в приемное отделение больницы. Единственный эффективный метод лечения — хирургическое удаление аппендикса (аппендэктомия).

Аппендицит — это острое состояние, которое может закончиться тяжелыми последствиями без быстрого вмешательства. Прислушивайтесь к своему телу, не игнорируйте сигналы. Знание симптомов, ваш первый шаг к сохранению здоровья, а иногда и жизни.