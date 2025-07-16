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- Украина
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В Херсонской области образовался торнадо (видео)
В Херсонской области 16 июля заметили торнадо — вихрь поднялся прямо возле железнодорожных путей
В среду, 16 июля, в Херсонской области образовался торнадо. Столб вихря поднялся на открытой местности неподалеку железнодорожных путей.
Видео природного явления опубликовал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
«Сезон торнадо на Херсонщине!», — написал Прокудин.
Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не зафиксировано.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине, вероятно, будет наблюдаться увеличение случаев смерчей и торнадо. Эксперты объясняют это тем, что Украина входит в так называемую зону «торнадо», где возможно образование этих опасных атмосферных явлений. Из-за изменения климата и повышения средней температуры возрастает вероятность возникновения сильных гроз, града и смерчей, особенно при резких перепадах температуры.
Ранее в Украине уже фиксировали подобные атмосферные явления. В частности, 3 июня над Черниговом пронесся мощный смерч. А 30 мая жители города наблюдали еще один вихрь — он кружил в облаках прямо над центром.
Весной торнадо также заметили на Киевщине, в Броварском районе. Свидетели сняли, как воздушный вихрь поднимает пыль и обломки на большую высоту.
Синоптики предупреждают: этим летом количество смерчей и торнадо в Украине может возрасти из-за погодных аномалий и неустойчивых воздушных масс.