В Херсонской области образовался торнадо (видео)

Торнадо в Херсонской области / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В среду, 16 июля, в Херсонской области образовался торнадо. Столб вихря поднялся на открытой местности неподалеку железнодорожных путей.

Видео природного явления опубликовал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

«Сезон торнадо на Херсонщине!», — написал Прокудин.

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Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не зафиксировано.

Дата публикации 17:09, 16.07.25 Количество просмотров 14 В Херсонской области зафиксировали торнадо

Напомним, ранее мы писали, что в Украине, вероятно, будет наблюдаться увеличение случаев смерчей и торнадо. Эксперты объясняют это тем, что Украина входит в так называемую зону «торнадо», где возможно образование этих опасных атмосферных явлений. Из-за изменения климата и повышения средней температуры возрастает вероятность возникновения сильных гроз, града и смерчей, особенно при резких перепадах температуры.

Ранее в Украине уже фиксировали подобные атмосферные явления. В частности, 3 июня над Черниговом пронесся мощный смерч. А 30 мая жители города наблюдали еще один вихрь — он кружил в облаках прямо над центром.

Весной торнадо также заметили на Киевщине, в Броварском районе. Свидетели сняли, как воздушный вихрь поднимает пыль и обломки на большую высоту.

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Синоптики предупреждают: этим летом количество смерчей и торнадо в Украине может возрасти из-за погодных аномалий и неустойчивых воздушных масс.