Трамп разбудил звонком журналиста, чтобы поговорить о Путине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отличился неожиданным поздним телефонным звонком журналисту, который в течение недели договаривался об эксклюзивном интервью и, потеряв надежду на общение, уже уложился спать.

Подробности своего ночного разговора с американским президентом рассказал главный корреспондент ВВС в Северной Америке Гэри О’Донохью.

По словам журналиста, еще в воскресенье вечером ему сообщили, что до звонка президента США остались считанные минуты, и он приготовился к записи, но никто не позвонил.

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К вечеру следующего дня он почти потерял надежду, что интервью состоится, и лег вздремнуть. Но вдруг раздался звонок пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт, которая поздоровалась и передала телефонную трубку Трампу.

Пока журналист спросонья искал свой цифровой диктофон, линия оборвалась, и, казалось, что интервью окончательно сорвалось.

Однако минут через 20 Трамп перезвонил, чтобы выразить журналисту, в частности, свое разочарование президентом России Владимиром Путиным. Это произошло уже после того, как он пригрозил Москве дополнительными санкциями, если соглашение о прекращении войны в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

«Он [Дональд Трамп], кажется, серьезно озадачен тем, что договориться с Путиным ему до сих пор не удалось. Он снова сказал, что слова Путина часто расходятся с делом: „Четыре раза я был уверен, что мы обо всем договорились, — а потом возвращался домой и видел, что в Киеве снова обстреляли какой-то дом престарелых или что-то вроде этого. Я говорю: „Что это, черт возьми, вообще было?“» — рассказал журналист об услышанном от американского президента.

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Гэри О’Донохью отметил, что нынешнее чувство Трампа в отношении Путина хорошо известно европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые давно обвиняют Путина в том, что тот не относится к прекращению войны серьезно.

«Впрочем, когда я спросил Трампа, можно ли считать его разговор с российским президентом завершенным, тот не стал сжигать все мосты: „Я разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован“», — процитировал журналист Дональда Трампа.

Напомним, в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп, как и анонсировал, сделал ряд громких заявлений относительно Путина и войны России против Украины.