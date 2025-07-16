Трамп розбудив дзвінком журналіста, щоб поговорити про Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відзначився несподіваним пізнім телефонним дзвінком журналістові, який упродовж тижня домовлявся про ексклюзивне інтерв’ю і, втративши надію на спілкування, уже вклався спати.

Подробиці своєї нічної розмови з американським президентом розповів головний кореспондент ВВС у Північній Америці Гері О’Доног’ю.

За словами журналіста, ще у неділю ввечері йому повідомили, що до дзвінка президента США залишилися лічені хвилини, і він приготувався до запису, але ніхто не подзвонив.

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До вечора наступного дня він майже втратив надію, що інтерв’ю відбудеться, і ліг подрімати. Аж раптом пролунав дзвінок прессекретарки Трампа Керолайн Левітт, яка привіталася і передала телефонну трубку Трампу.

Поки журналіст спросоння шукав свій цифровий диктофон, лінія обірвалася, і, здавалося, що інтерв’ю остаточно зірвалося.

Однак хвилин через 20 Трамп віддзвонив, щоб висловити журналістові, зокрема, своє розчарування президентом Росії Володимиром Путіним. Це сталося уже після того, як він пригрозив Москві додатковими санкціями, якщо угоди щодо припинення війни в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів.

«Він [Дональд Трамп], здається, серйозно спантеличений тим, що домовитися із Путіним йому досі не вдалося. Він знову сказав, що слова Путіна часто розходяться з ділом: „Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися, — а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: „Що це, чорт забирай, взагалі було?“». — розповів журналіст про почуте від американського президента.

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Гері О’Доног’ю відзначив, що теперішнє почуття Трампа щодо Путіна добре знайоме європейським лідерам та президенту України Володимиру Зеленському, які давно звинувачують Путіна в тому, що той не ставиться до припинення війни серйозно.

«Утім, коли я запитав Трампа, чи можна вважати його розмову з російським президентом завершеною, той не став спалювати всі мости: „Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований“», — процитував журналіст Дональда Трампа.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп, як і анонсував, зробив низку гучних заяв щодо Путіна та війни Росії проти України.