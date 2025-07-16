Шредер погодився свідчити у справі Nord Stream 2, але висунув умови

Путін та Шредер.

Реклама

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер все ж погодився дати свідчення у справі про газопровід Nord Stream 2, але лише на своїх умовах.

Як повідомляє Bild, політик планує виступити перед парламентською комісією в жовтні — через відеозв’язок та без присутності преси.

За інформацією видання, адвокат Шредера Ганс-Петер Губер надіслав відповідний лист голові комісії в земельному парламенті Мекленбургу — Передньої Померанії, депутату від ХДС Себастіану Елерсу. У документі вказано, що Шредер готовий відповідати на запитання лише з офісу в Ганновері, без присутності журналістів. Якщо виникнуть проблеми зі здоров’ям, допускається перерва.

Реклама

Раніше Шредер двічі не з’явився на засідання комісії, посилаючись на “психоемоційне виснаження” та нездатність подорожувати чи давати свідчення. Водночас, як зазначає Spiegel, за кілька місяців його бачили на публічному заході у доброму настрої разом із дружиною, що викликало сумніви щодо правдивості офіційної версії.

Комісія розслідує діяльність створеного в Німеччині Фонду захисту клімату та довкілля”, який, за підозрами, міг використовуватись для обходу санкцій США проти газопроводу Nord Stream 2. Шредер, який раніше очолював раду директорів оператора проєкту, є одним з ключових свідків у цій справі.

Також раніше повідомлялось, що Німеччина відіграє ключову роль у фінансуванні Patriot для України.