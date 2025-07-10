Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Німеччина серед усіх країн Європейського Союзу забезпечує найбільшу частку військової допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Укрінформ.

«Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, підтримуючи український народ, щоб він міг захищати свою свободу сьогодні та стримувати агресію в майбутньому», — наголосив Рютте.

Реклама

Він підкреслив, що задля підтримки України та забезпечення військ НАТО необхідним озброєнням і боєприпасами, Альянс має посилити свій оборонно-промисловий потенціал по обидва боки Атлантики.

«І в цьому оборонна промисловість Німеччини грає вирішальну роль», — зазначив генсек.

Рютте також нагадав про обіцянку канцлера Фрідріха Мерца досягти рівня оборонних витрат у 3,5% ВВП уже у 2029 році, а не у 2035-му, як планувалося раніше. Це означає, що оборонний бюджет країни зросте більш ніж удвічі — до 150 мільярдів євро.

«І це саме та рішучість, яка нам потрібна. Як провідна європейська держава… Німеччина готова взяти на себе свою частку внесків, необхідних для забезпечення нашої спільної безпеки. Нові цільові показники потенціалу є важливою віхою як для Альянсу, так і для Бундесверу. Їх досягнення значно збільшить чисельність ваших сил. І ваш внесок вже має вирішальне значення для нашої спільної безпеки», — заявив Рютте.

Реклама

Він також нагадав, що Німеччина виконує важливу роль у колективній обороні НАТО — очолює передові сухопутні війська Альянсу в Литві, проводить повітряне патрулювання над Балтійським морем, а також забезпечує безпеку на морі, захищаючи критичну інфраструктуру та стратегічні транспортні шляхи.

Раніше повідомлялося, що Україна направила Німеччині секретний список, яку зброю хоче отримати: що дізнався Bild.

Ми раніше інформували, що Берлін вивчає різні варіанти допомоги з заповненням «прогалини Patriot» в Україні.