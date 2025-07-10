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Росіяни обстріляли Херсон: поранено трьох людей
РФ продовжує вчиняти злочини проти мирного населення.
Увечері 9 липня російські війська відкрили артилерійський вогонь по житлових кварталах Дніпровського району Херсона.
Про черговий злочин армії РФ повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка — мінно-вибухові травми та уламкові поранення», — йдеться в повідомленні.
Постраждалих госпіталізували. Відомо, що їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
«Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. У неї — поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували», — зазначили в ОВА.
Раніше повідомлялося, що російські військові злочинці, як у сафарі, полюють на цивільних у Херсоні.
Ми раніше інформували, що під час чергового обстрілу Херсона російські війська знову завдали удару по інфраструктурному об’єкту «Укрзалізниці».