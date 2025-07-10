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Россияне обстреляли Херсон: ранены три человека
РФ продолжает совершать преступления против мирного населения.
Вечером 9 июля российские войска открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Днепровского района Херсона.
Об очередном преступлении армии РФ сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.
«В результате обстрела пострадали три человека. У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины — минно-взрывные травмы и обломочные ранения», — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы. Известно, что состояние врачи оценивают как средней тяжести.
«Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее ранение руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали», — отметили в ОВА.
Ранее сообщалось, что российские военные преступники, как в сафари, охотятся на гражданских в Херсоне.
Мы ранее информировали, что во время очередного обстрела Херсона российские войска снова нанесли удар по инфраструктурному объекту «Укрзализныци».