Россияне обстреляли Херсон: ранены три человека

Обстрел (фото иллюстративный) / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Вечером 9 июля российские войска открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Днепровского района Херсона.

Об очередном преступлении армии РФ сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

«В результате обстрела пострадали три человека. У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины — минно-взрывные травмы и обломочные ранения», — говорится в сообщении.

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Пострадавшие госпитализированы. Известно, что состояние врачи оценивают как средней тяжести.

«Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее ранение руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали», — отметили в ОВА.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники, как в сафари, охотятся на гражданских в Херсоне.

Мы ранее информировали, что во время очередного обстрела Херсона российские войска снова нанесли удар по инфраструктурному объекту «Укрзализныци».

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