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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину БпЛА: куда направляются

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • Новая группа враждебных БПЛА с юга — на Николаевщину, курсом на Николаев!

  • Новая группа враждебных БПЛА на севере Херсона — курсом на Никополь!

  • Большая группа «шахедов» на севере Сумщины и Черниговщины — курсом на запад, на Чернигов.

  • Большая группа «шахедов» на юге Сумщины, юге Черниговщины, севере Полтавщины — курсом на юго-запад.

  • Группа БПЛА на северо-востоке Черкасской области — курсом на запад, Днепропетровщину.

  • Группа БПЛА на западе, в центре Харьковщины — курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.

  • Шахеды на юге, в центре Днепропетровщины — курсом на север.

  • Шахеды на востоке Кировоградщины — курсом на Кропивницкий.

  • БпЛА на севере Ровенщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.

  • «Шахеды» на западе Тернопольской области — курсом на Тернополь.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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