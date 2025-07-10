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Россия атакует Украину БпЛА: куда направляются
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
Новая группа враждебных БПЛА с юга — на Николаевщину, курсом на Николаев!
Новая группа враждебных БПЛА на севере Херсона — курсом на Никополь!
Большая группа «шахедов» на севере Сумщины и Черниговщины — курсом на запад, на Чернигов.
Большая группа «шахедов» на юге Сумщины, юге Черниговщины, севере Полтавщины — курсом на юго-запад.
Группа БПЛА на северо-востоке Черкасской области — курсом на запад, Днепропетровщину.
Группа БПЛА на западе, в центре Харьковщины — курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.
Шахеды на юге, в центре Днепропетровщины — курсом на север.
Шахеды на востоке Кировоградщины — курсом на Кропивницкий.
БпЛА на севере Ровенщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.
«Шахеды» на западе Тернопольской области — курсом на Тернополь.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.