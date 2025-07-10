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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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172
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1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: куди прямують

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • Нова група ворожих БпЛА з півдня — на Миколаївщину, курсом на Миколаїв!

  • Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонщини — курсом на Нікополь!

  • Велика група «шахедів» на півночі Сумщини та Чернігівщини — курсом на захід, на Чернігів.

  • Велика група «шахедів» на півдні Сумщині, півдні Чернігівщини, півночі Полтавщини — курсом на південний захід.

  • Група БпЛА на північному сході Черкащини — курсом на захід, Дніпропетровщину.

  • Група БпЛА на заході, у центрі Харківщини — курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

  • «Шахеди» на півдні, у центрі Дніпропетровщини — курсом на північ.

  • «Шахеди» на сході Кіровоградщини — курсом на Кропивницький.

  • БпЛА на півночі Рівненщини — рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

  • «Шахеди» на заході Тернопільщини — курсом на Тернопіль.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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