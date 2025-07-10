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- Війна
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Росія атакує Україну БпЛА: куди прямують
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
Нова група ворожих БпЛА з півдня — на Миколаївщину, курсом на Миколаїв!
Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонщини — курсом на Нікополь!
Велика група «шахедів» на півночі Сумщини та Чернігівщини — курсом на захід, на Чернігів.
Велика група «шахедів» на півдні Сумщині, півдні Чернігівщини, півночі Полтавщини — курсом на південний захід.
Група БпЛА на північному сході Черкащини — курсом на захід, Дніпропетровщину.
Група БпЛА на заході, у центрі Харківщини — курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.
«Шахеди» на півдні, у центрі Дніпропетровщини — курсом на північ.
«Шахеди» на сході Кіровоградщини — курсом на Кропивницький.
БпЛА на півночі Рівненщини — рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.
«Шахеди» на заході Тернопільщини — курсом на Тернопіль.
Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.