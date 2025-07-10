Росія атакує Україну БпЛА: куди прямують

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

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Нова група ворожих БпЛА з півдня — на Миколаївщину, курсом на Миколаїв!

Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонщини — курсом на Нікополь!

Велика група «шахедів» на півночі Сумщини та Чернігівщини — курсом на захід, на Чернігів.

Велика група «шахедів» на півдні Сумщині, півдні Чернігівщини, півночі Полтавщини — курсом на південний захід.

Група БпЛА на північному сході Черкащини — курсом на захід, Дніпропетровщину.

Група БпЛА на заході, у центрі Харківщини — курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

«Шахеди» на півдні, у центрі Дніпропетровщини — курсом на північ.

«Шахеди» на сході Кіровоградщини — курсом на Кропивницький.

БпЛА на півночі Рівненщини — рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

«Шахеди» на заході Тернопільщини — курсом на Тернопіль.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.