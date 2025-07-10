Марк Рютте / © Associated Press

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Германия среди всех стран Европейского Союза обеспечивает наибольшую долю военной помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Укринформ.

«Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, поддерживая украинский народ, чтобы он мог защищать свою свободу сегодня и сдерживать агрессию в будущем», — подчеркнул Рютте.

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Он подчеркнул, что для поддержки Украины и обеспечения войск НАТО необходимым вооружением и боеприпасами Альянс должен усилить свой оборонно-промышленный потенциал с обеих сторон Атлантики.

«И в этом оборонная промышленность Германии играет решающую роль», — отметил генсек.

Рютте также напомнил об обещании канцлера Фридриха Мерца достичь уровня оборонных расходов в 3,5% ВВП уже в 2029 году, а не в 2035, как планировалось ранее. Это значит, что оборонный бюджет страны вырастет более чем вдвое — до 150 миллиардов евро.

«И это именно та решительность, которая нам нужна. Как ведущее европейское государство… Германия готова взять на себя свою долю вкладов, необходимых для обеспечения нашей общей безопасности. Новые целевые показатели потенциала являются важной вехой как для Североатлантического союза, так и для Бундесвера. Их достижение значительно увеличит численность ваших сил. И ваш вклад уже имеет решающее значение для нашей общей безопасности», — заявил Рютте.

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Он также напомнил, что Германия играет важную роль в коллективной обороне НАТО — возглавляет передовые сухопутные войска Североатлантического союза в Литве, проводит воздушное патрулирование над Балтийским морем, а также обеспечивает безопасность на море, защищая критическую инфраструктуру и стратегические транспортные пути.

Ранее сообщалось, что Украина направила Германии секретный список, какое оружие хочет получить: что узнал Bild.

Мы ранее информировали, что Берлин изучает разные варианты помощи с заполнением «пробелы Patriot» в Украине.