ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1424
Час на прочитання
1 хв

Трамп досі вважає, що Путін хоче миру

Мовляв, ми про це скоро дізнаємося.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі вважає - і водночас сподівається, - що російський лідер Путін справді хоче миру в Україні.

Про це глава Білого дому сказав журналістам в аеропорту Ендрюс, пише Укрінформ.

“Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів”, - зауважив Трамп, коли в нього спитали, що Путін каже йому під час телефонних розмов.

При цьому президент США заявив, що не мав спілкування з кремлівським очільником після того, як у понеділок оголосив про можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона не піде на припинення війни в Україні.

Нагадаємо, заяви Дональда Трампа пролунали на тлі його домовленостей з НАТО щодо нового способу постачання зброї Україні, де європейські союзники купуватимуть американське озброєння для Києва.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie